Basket: virale video ragazza cinese di 14 anni alta 2.26, la ‘Yao Ming femminile’

Pechino, 16 lug. (Adnkronos/Xin) – Il video di una ragazza alta 2,26 metri che domina la finale del campionato nazionale cinese di basket femminile U15 è diventato virale su internet, ricordando a molti in Cina la leggenda del basket Yao Ming. La ragazza nel video, Zhang Ziyu, che è significativamente più alta di tutti gli altri in campo, non ha incontrato difficoltà a segnare 42 punti, 25 rimbalzi e sei stoppate nella finale aiutando la sua squadra a conquistare il titolo. Zhang è nata nel maggio 2007 nella provincia di Shandong, da genitori che erano ex atleti di basket professionisti. Il padre di Zhang è alto 2,13 metri mentre sua madre Yu Ying, alta più di 1,9 metri, ha ottenuto diverse convocazioni in nazionale. Quando è entrata nella scuola elementare, Zhang era già alta 1,6 metri. Zhang è cresciuta di 10 cm ogni anno fino a raggiungere 2,11 m quando si è diplomata alla scuola elementare, facendola risaltare tra i suoi compagni di classe. Nel 2019, Zhang si è iscritta alla Tsinghua University Middle School, famosa per la sua squadra di basket, come studentessa atleta, con molti nella speranza che un giorno possa aiutare la squadra di basket femminile cinese e scrivere la storia come “la Yao Ming femminile”.