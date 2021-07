Rai: Fedeli, ‘buon lavoro a nuovo Cda, ora rilancio servizio pubblico’

Roma, 15 lug (Adnkronos) – “Congratulazioni e buon lavoro a Simona Agnes, Francesca Bria, Igor De Biasio e Alessandro Di Majo, neo componenti del cda Rai eletti dal Parlamento e in particolare a Bria e di Majo sostenuti anche dal Pd rispettivamente alla Camera e al Senato. Due professionisti di grande esperienza a livello sia nazionale che internazionale e competenze fondamentali per rilanciare il servizio pubblico radiotelevisivo e per mettere la Rai in condizione di guidare il processo di innovazione e trasformazione digitale del sistema audiovisivo, dell’informazione, della cultura, di tutto il Paese”. Lo dice la capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai Valeria Fedeli.

“Una leadership che la più grande industria culturale italiana deve tornare a esercitare pienamente al servizio del Paese, degli interessi generali e collettivi coerentemente con i compiti attribuiti dalla legge. La ripartenza nazionale, che grazie allo straordinario sforzo messo in campo da governo e Parlamento con il nostro Pnrr, cui l’Ecofin ha recentemente dato il via libera, tra i primi in Europa, ha bisogno anche di una Rai forte, autorevole, credibile, capace di innovare linguaggi, strumenti, contenuti per rinnovare se stessa e insieme la nostra società nella direzione di una sempre maggiore coesione, equità e parità di genere, sviluppo, benessere”, prosegue.

“Una sfida che dobbiamo assumere, ciascuno per la sua parte e responsabilità, per realizzare tutte le innovazioni che servono al Paese: tecnologiche, digitali, culturali, educative, di uguaglianza, di sostenibilità”, conclude.