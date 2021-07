Premi: Caccuri, Crepet, Maraini, Parodi e Viola finalisti della decima edizione (3)

(Adnkronos) – Non solo libri: il cartellone serale, ricco di eventi musicali, sarà inaugurato venerdì 6 agosto dal concerto della Pfm (Premiata Forneria Marconi), per proseguire sabato 7 con il concerto di Enzo Avitabile “Storie di musiche e parole del grande Sud”, i monologhi di Stefano Massini domenica 8, fino allo spettacolo di musica e parole di Roberto Vecchioni, ospite speciale della serata conclusiva con ‘Lezioni di volo e di atterraggio’, il suo ultimo libro edito da Einaudi, il racconto appassionato, colto, ironico e originale delle “giornate di follia” con i suoi alunni, quando si davano appuntamento in un parco e partivano ogni volta da un argomento diverso per poi spaziare senza sapere dove arrivare. Così come avviene nel libro con i suoi studenti, Vecchioni offre un’esca, un appiglio al pubblico per attraversare insieme lo spazio della storia, della letteratura e della canzone. A seguire, il cabaret di Andrea Perroni che chiude la kermesse.

“Quest’anno abbiamo voluto creare un’edizione davvero speciale per festeggiare i 10 anni del Premio – raccontano gli organizzatori dell’Accademia dei Caccuriani – e abbiamo voluto ampliare le iniziative per abbracciare il resto del territorio regionale, estendere le occasioni di incontro ben oltre i consueti cinque giorni della manifestazione e soprattutto provare a comprendere tutte le forme d’arte, dalla scrittura al teatro, dalla musica alla gastronomia, per raccontare in un’unica lunga narrazione le tante bellezze spesso dimenticate della Calabria. Già ad agosto e nei prossimi mesi, infatti, sono previsti una serie di progetti e incontri tesi a valorizzare ancora di più il territorio e le sue risorse, dalle eccellenze gastronomiche a quelle letterarie e artistiche”.