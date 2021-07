Roma, 15 lug (Adnkronos) – “Al Ddl Zan non è mai mancato il voto favorevole di Italia viva; siamo stati decisivi in ogni passaggio della legge in Senato, dalla richiesta di calendarizzazione in aula sino al voto di ieri e a tutte le sedute in commissione giustizia. Il Pd si sta dimostrando il vero partito no Zan, per non parlare dei 5s in questa fase, nascosti sotto dieci metri di sabbia”. Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone a Omnibus.