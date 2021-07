Roma, 15 lug (Adnkronos) – “Dobbiamo rilanciare l’apprendistato come via maestra per il lavoro e cancellare un metodo sbagliato, perverso, in cui si e cercato di usare lo stage come ingresso al lavoro. Varie generazioni passano di stage in stage e questa è la base della precarizzazione. Lo stage non è il primo lavoro ma un pezzo di formazione”. Lo ha detto Enrico Letta all’incontro del Pd sulle Pmi.