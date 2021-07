Calcio: Esportiu, ‘Messi rinnova il contratto con il Barcellona per 5 anni’

Barcellona, 14 lug. (Adnkronos) – La superstar argentina Lionel Messi ha firmato un nuovo contratto quinquennale con il Barcellona, ​​secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo catalano Esportiu. Il Barcellona spera di confermare l’accordo questa settimana, ha riportato il giornale senza citare la fonte. Messi, 34 anni, finirebbe così sicuramente la sua carriera con il Barcellona, dato che alla scadenza avrebbe 39 anni e la sua clausola rescissoria sarebbe nel frattempo proibitiva di 600 milioni di euro. Attualmente senza contratto, Messi è con il Barça da quando aveva 13 anni ed è ampiamente riconosciuto come uno dei più grandi giocatori di sempre.

La Pulce ha vinto il suo primo trofeo internazionale con la Nazionale lo scorso fine settimana quando l’Argentina ha sconfitto il Brasile per alzare la Coppa America per la prima volta dal 1993. Messi aveva precedentemente annunciato di voler lasciare il Barcellona, ​​ma il club ha combattuto con successo per mantenerlo in blaugrana e si pensa che l’ex presidente Joan Laporta che è tornato a sostituire Jospe Maria Bartomeu abbia contribuito a convincerlo a rimanere. Il Barcellona è finanziariamente non in condizioni floridissime dopo l’anno del covid e si ritiene che Messi avrà acconsentito ad un taglio dei suoi considerevoli stipendi. Finora ha giocato 778 partite, segnato 672 gol e vinto 35 titoli con il club catalano.