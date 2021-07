Sport: Lotti, interrogazione a Governo su riapertura stadi senza limiti di presenza

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Quali iniziative il Governo intende avviare al fine di consentire, in sicurezza e a determinate condizioni (come annunciato da molti Paesi Europei) la riapertura degli stadi ai tifosi senza limiti di presenza”. È quanto chiede l’onorevole del Pd Luca Lotti attraverso una interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nell’atto parlamentare, depositato nei giorni scorsi, si ricorda che “l’esecutivo, tramite il sottosegretario Vezzali, annuncia (…) che la riapertura degli stadi e degli impianti sportivi è una delle priorità del Dipartimento per lo Sport e di avere, inoltre, già avviato col ministro della Salute, una interlocuzione per avere in tempi ragionevolmente rapidi un quadro chiaro circa le riaperture degli impianti, tema che non riguarda solo la serie A e il calcio ma tanti sport”.