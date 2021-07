Smartphone, come sceglierlo resistente ad acqua e cadute

(Adnkronos) – Gli smartphone sono diventati più robusti, nel tempo. Lo dicono , che prevedono ben 100 cadute da un’altezza di 80 cm su una superficie di pietra.

Nell’ultimo anno solo il 13% dei modelli di smartphone sottoposti al test di caduta ha avuto danni gravi, tali da metterli fuori uso, dopo le prime 50 cadute. Solo un ulteriore 10% ha subito danni gravi dopo la seconda parte del test, che prevede altre 50 cadute.

Insomma, più di due terzi dei modelli hanno superato indenni o con danni lievi ben 100 cadute riportando solo qualche ammaccatura o crepa.

Perché i cellulari sono più resistenti?

Il merito è da attribuire almeno in parte al miglioramento dei materiali. Le superfici attuali di un telefono sono quasi completamente occupate dallo schermo, con ben poco spazio per la cornice: questo è possibile perché i vetri di oggi sono molto più resistenti di quelli di una volta.

Ma una buona fetta di questo successo è legata anche al design. La riduzione di angoli e bordi acuminati, a favore di forme più arrotondate, consente una migliore distribuzione delle pressioni legate a urti e cadute, che incidono su un’area più ampia rispetto al punto di impatto, causando così meno danni.

I nuovi schermi si sono evoluti anche sul fronte della resistenza ai graffi: mentre in passato era frequentissimo trovarsi sempre nuove righe sullo schermo, in particolare quando tenuto in tasca o in borsa a contatto con oggetti appuntiti, come le chiavi, ora il problema è molto meno frequente.

Attenzione a non danneggiare la lente della fotocamera