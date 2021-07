Omofobia: scontro social Cirinnà-Faraone, ‘applaudi a Salvini’, ‘sei intrisa di grillismo’**

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – Strascichi dell’aula infuocata di oggi sul ddl Zan al Senato anche sui social con un botta e risposta tra Davide Faraone e Monica Cirinnà su twitter. “In Senato adesso pregiudiziali di costituzionalità su #ddlZan. il capigruppo di Italia Viva Faraone applaude Salvini che spiega perché la Lega ritiene incostituzionale questa legge. No comment”, scrive la senatrice del Pd postando un video in cui si vede Faraone applaudire durante l’intervento di Matteo Salvini in aula.

Replica il capogruppo Iv: “Monica, la pregiudiziale di incostituzionalità della Lega non è passata in aula per 12 voti. Decisivi i 13 voti contrari di Italia Viva. Menti sapendo di mentire. Ps.: la prossima volta che mi riprendi col telefonino dimmelo che sorrido. Peccato, anche tu intrisa di grillismo”.