Corruzione: Venturi querela Montante, ‘circostanze distorte e destituite di fondamento’

Caltanissetta, 13 lug. (Adnkronos) – “In relazione al contenuto delle dichiarazioni spontanee rese da Calogero Montante sabato ultimo scorso nel processo di appello che lo riguarda, lo scrivente – per le circostanze assolutamente distorte e totalmente destituite di fondamento che l’imputato ha riferito – ha dato mandato al proprio legale per sporgere denuncia nei suoi confronti per i reati di calunnia e diffamazione”. Lo ha annunciato l’ex assessore regionale, ed ex amico di Antonello Montante, Marco Venturi, dopo l’interrogatorio reso sabato davanti alla Corte d’appello di Caltanissetta.