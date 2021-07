F1: giovedì sarà svelata nuova monoposto 2022 ‘la più futuristica di tutti i tempi’**

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – La Formula 1 svelerà giovedì il primo modello a grandezza naturale della nuova monoposto del 2022 in uno speciale evento di lancio. “Un evento di lancio dinamico che porterà i fan in un viaggio attraverso i secoli prima di arrivare all’auto da corsa più futuristica di tutti i tempi”, ha dichiarato la F1. L’anno prossimo entrerà in vigore una nuova serie di regolamenti con cambiamenti radicali, che sono stati ritardati dalla loro introduzione iniziale prevista nel 2021 a causa della pandemia di coronavirus.

Le modifiche includono ruote da 18 pollici che sostituiscono le tradizionali dimensioni del cerchio da 13 pollici, la reintroduzione dell’uso dell’effetto suolo per la prima volta da quando è stato vietato negli anni ’80 e l’introduzione di una serie di componenti standardizzati. La F1 ha affermato che durante l’evento di lancio, i fan potranno discutere sul design della vettura con un gruppo di esperti. In oltre questa settimana, la F1 vivrà la prima prova del formato di qualifica sprint in vista del Gran Premio di Gran Bretagna di domenica.