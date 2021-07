Europei: sindaco Piavena, ‘aspettiamo Bastoni, esempio per giovani, col sudore si vince’

Milano, 12 lug. (Adnkronos) – “Abbiamo visto la partita su un maxi schermo di ultima generazione nella piazza del Comune, abbiamo sofferto e gioito insieme ad Alessandro Bastoni: è stato bellissimo. Con lui ha vinto il talento e ora lo aspettiamo qui”. E’ una gioia straripante quella di Matteo Priori, sindaco di Piadena Drizzona, in provincia di Cremona, dove il 22enne difensore vive da quando è nato e dove “è cresciuto con in mano il pallone, giocava anche da solo”, racconta all’Adnkronos.

“Alessandro è una persona umilissima, un talento – anche suo padre era un giocatore molto valido – e lui ha ripagato con questa vittoria i sacrifici della famiglia” dice il primo cittadino che ha esposto uno striscione per celebrare il campione che quest’anno ha anche conquistato lo scudetto con l’Inter. “Il fratello Luca prima della partita ci ha informato che il morale della squadra era alto e si stavano concentrando, è stata una sfida dura ma dopo la telefonata è stata di gioia. Ho lasciato in pace Alessandro, non l’ho ancora sentito, ma voglio che entro agosto venga a trovarci: lo voglio qui, perché lui è un esempio per i nostri giovani, l’esempio che con il sudore della fronte e una famiglia unita che aiuta il talento si arriva al successo. E sono sicuro che non gli darà alla testa perché è un lombardo contadino, sa da dove arriva”.

Ieri per il primo cittadino ha vinto una squadra che ha “saputo creare il gruppo, questo dovrebbe essere un esempio in tutti i campi, da chi lavora al comune a chi opera nell’industria. Togliendo le gelosie e lavorando insieme si vince”, conclude.