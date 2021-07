Tennis: Djokovic re a Wimbledon per la sesta volta, non basta un grande Berrettini

Londra, 11 lug. – (Adnkronos) – Non è bastato il cuore e la spinta di tutta l’Italia sportiva a Matteo Berrettini. In una domenica speciale per lo sport italiano, in cui Londra è l’epicentro del mondo fra tennis e calcio, il 25enne romano non è riuscito nell’impresa di essere il primo italiano nella storia ad alzare il trofeo di Wimbledon: nella sua prima finale Slam in carriera il giocatore azzurro, numero 9 del ranking e 7 del seeding, ha ceduto con il punteggio di 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3, in tre ore e 23 minuti, a Novak Djokovic.

Per il serbo, alla trentesima finale in un Major (solo Federer ha fatto meglio con 31), si tratta del sesto trionfo ai ‘Championships’, il terzo consecutivo. Un match che riscrive il racconto di questo sport anche se il 25enne romano non è diventato il primo tennista italiano di sempre a trionfare sui prati dell’All England Club.

Il 34enne di Belgrado, dominatore del tennis mondiale, raggiunge quota 20 trofei Slam in bacheca (eguagliando Rafael Nadal e Roger Federer) ed è in piena corsa per centrare il Grand Slam (vincere tutti e quattro i tornei Slam, impresa riuscita solo a Don Budge, nel 1938, e a Rod Laver, nel 1962 e nel 1969). Davvero eloquenti i numeri del giocatore di Belgrado: 85esimo trofeo conquistato in 121 finali in carriera.