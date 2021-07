Pallavolo: gli azzurri concedono il bis, Argentina ko 3-0 in amichevole

Cisterna, 11 lug. – (Adnkronos) – La Nazionale Italiana maschile di pallavolo vince anche la seconda amichevole contro l’Argentina. Gli azzurri vincono 3-0 (25-18, 25-18-25-19) in un match disputato a Cisterna prima della partenza per i Giochi Olimpici fissata per venerdì prossimo, 16 luglio. Oggi gli uomini di Blengini hanno giocato una buona gara riuscendo ad essere efficaci soprattutto al servizio mettendo così costantemente in difficoltà la ricezione sudamericana. In sostanza Giannelli e compagni sono riusciti a condurre costantemente l’andamento di una gara che li ha visti sempre al comando.

Ora il programma prevede il rientro nella Capitale dove il collegiale proseguirà presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa prima della partenza per Tokyo fissata, come detto, per il 16 luglio. Tornando alla gara, nella formazione di partenza il CT Blengini ha cambiato qualcosa rispetto a ieri scegliendo la diagonale Giannelli-Vettori, Lavia e Michieletto i martelli, Piano e Galassi i centrali, libero Colaci. Qualche cambio anche per Mendez che ha schierato Sanchez in palleggio, Pereyra opposto, Poglajen e Palacios schiacciatori, Ramos e Sole centrali, Danani libero.

Primo set ben giocato dagli azzurri che hanno mostrato buone cose fin dalle primissime battute e riuscendo a gestire l’andamento del parziale dall’inizio alla fine. Giannelli e compagni hanno servito bene (4 gli ace nel parziale) mettendo spesso in difficoltà la ricezione degli avversari e beneficiando così di una trama di gioco fluida ed efficace. Ciò che ne è scaturito è stato un parziale vinto sul 25-18.