Capri: sindaco, ‘con Yacht Club primo evento mondano nell’isola oggi Covid free’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “E’ il primo grande evento mondano da due anni a questa parte nell’isola oggi Covid free. Un evento, in coincidenza con la ripartenza della nostra comunità, organizzato con sobrietà nel pieno rispetto delle normative anti-covid e con interessante parterre di ospiti”. Così il sindaco di Capri Marino Lembo parla della serata di gala che si è svolta venerdì sera a Capri per festeggiare il lancio della edizione speciale della Fiat 500 X griffata Yacht Club Capri. Ma soprattutto per far conoscere le attività sociali sul territorio promosse dallo Yacht Club Capri, fiore all’occhiello dell’Isola Azzurra. “Nel corso della serata – ha spiegato il sindaco all’Adnkronos – il presidente Achille D’Avanzo ha dato ampio spazio alle iniziative dello Yacht Club di Capri con la sua Scuola Vela volte a mettere al centro l’attività giovanile. C’è un progetto che sta portando avanti, insieme a una associazione locale, a favore delle persone con disabilità per far sì che possano vivere l’esperienza dell’immersione”.

Che il Club sostenga i ragazzi con disabilità non è una novità, specifica il sindaco, ricordando le attività sportive a loro dedicate grazie a barche a vela specializzate ed istruttori ad hoc. “Ora c’è questa nuova iniziativa che dà la possibilità a questi ragazzi di potersi immergere in sicurezza in acqua e vedere un mondo che altrimenti non potrebbero mai ammirare”, precisa Lembo plaudendo al progetto che definisce “serio e ambizioso”. Ma il sindaco Lembo è soddisfatto anche per il nome dato alla nuova Fiat 500X presentata nel corso della serata: “dopo la famosa Ford Capri degli anni ’60, ancora una volta la nostra bella isola è ispirazione per il nome di un’auto. Bene”.