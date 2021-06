Tennis: Wta Bad Homborg, Kerber torna a vincere un torneo dopo tre anni

Bad Homborg, 26 giu. -(Adnkronos) – Angelique Kerber, una delle sette giocatrici di casa in tabellone, ha conquistato il titolo nella prima edizione del Wta Bad Homburg, ultimo torneo di preparazione a Wimbledon. La tedesca, terza giocatrice in attività per numero di vittorie sull’erba, ha sconfitto 6-3 6-2 la ceca Katerina Siniakova, alla prima finale in singolare su questa superficie.

Kerber, ex numero 1 del mondo, ha festeggiato il tredicesimo titolo Wta, il primo dal suo trionfo a Wimbledon del 2018 su Serena Williams, che potrebbe incontrare al terzo turno nell’imminente edizione dei Championships.

E’ il terzo successo sull’erba per la mancina tedesca, che non raggiungeva una finale Wta dal torneo di Eastbourne del 2019. Per centrare il primo trionfo in casa dalla doppietta a Stoccarda del 2015 e 2016, Kerber ha sconfitto Ekaterina Yashina, Anna Blinkova, Amanda Anisimova e Petra Kvitova, recuperando contro la ceca da sotto 6-3 3-1. Siniakova, apparsa troppo fragile con la seconda di servizio, ha incassato così la quarta sconfitta in sei finali Wta disputate.