Roma: spari contro l’auto della fidanzata del ‘Brasiliano’, indaga Polizia**

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Quattro fori di proiettili sull’auto di Massimiliano Minnocci, noto come ‘il Brasiliano’ e un altro colpo di pistola su un muro accanto: a denunciare l’accaduto è stato lo stesso influencer di Pietralata che questa mattina alle 6 ha chiamato la Polizia.

Giunti sotto casa dell’uomo, in via Matteo Dondi, gli agenti hanno subito proceduto con i primi accertamenti. All’interno dell’auto c’era l’autobiografia di Minnocci, con una scritta sulla copertina, ‘fatti i c… tuoi’. L’uomo e la sua compagna ha sporto denuncia.

La Polizia scientifica ha disposto il sequestro dell’auto per effettuare gli accertamenti balistici e sul caso indagano i poliziotti del commissariato Sant’Ippolito.