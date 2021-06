Riforme: Letta, ‘Salvini? Pronto al confronto, ma dialogo con Lega è difficile’

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Ho visto il messaggio di Salvini. Ovviamente risponderò, non mi sottraggo mai. Sono pronto al confronto, ma sul tema in questione dobbiamo essere seri e franchi, fino adesso la Lega ha fatto solo gesti, atti e comportamenti finalizzati non al cambiamento, al miglioramento o agli aggiustamenti al Ddl Zan ma per affossare e cancellare il Ddl”. Lo ha detto Enrico Letta a SkyTg24.

“Non è un dialogo semplice, per questo motivo ho detto andiamo in Parlamento, quello è luogo della trasparenza dove ognuno si prende le sue responsabilità”, ha aggiunto il segretario del Pd.