Governo: Letta, ‘per il bene dell’Italia Draghi fino al 2023’

Roma, 26 giu (Adnkronos) – “La nostra tesi, la posizione del Pd, è che per il bene dell’Italia il governo deve completare la legislatura, siamo per Draghi fino al 2023. A livello europeo questo governo è visto come una garanzia per l’Italia, di tutto c’è bisogno meno che di instabilità politica”. Lo ha detto Enrico Letta a SkyTg24.

“La prorità è che questo governo duri due anni per recuperare la situazione abnorme degli ultimi 10 anni con 7 governi, segno di una democrazia malata”, ha aggiunto il segretario del Pd.