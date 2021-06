F1: Alonso, ‘Hamilton non è mai stato invincibile’

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Hamilton non è mai stato invincibile ma prima doveva solo battere il suo compagno di squadra. Ora deve confrontarsi con un’altra macchina che a volte sarà più veloce, atre più lenta”. Queste le parole del pilota Alpine, Fernando Alonso, intervistato da ‘As’ in vista del Gp di Stiria, in merito alla lotta al titolo.

“Quando la Mercedes sta andando un po’ meglio in un fine settimana -prosegue Alonso- Verstappen fa ancora qualcosa fuori dall’ordinario per essere in lotta. E quando la Red Bull è messa un po’ meglio, Hamilton si inventa qualcosa. Entrambi hanno alzato l’asticella e questo rende il tutto interessante”.