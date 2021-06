Europei: omaggio Cruijff Arena per Eriksen, in campo maglia gigante danese con numero 10

Amsterdam, 26 giu. -(Adnkronos) – Christian Eriksen non potrà trascinare la sua Danimarca alla Johan Cruijff Arena, lo stadio che lo ha visto protagonista con la maglia dell’Ajax. Dopo il grande spavento della gara d’esordio, il centrocampista dell’Inter non potrà essere in campo e allo stadio di Amsterdam gli hanno reso omaggio a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Galles valida per gli ottavi di finale del campionato europeo. In campo è stata mostrata una maglia gigante con il numero 10 della Danimarca.