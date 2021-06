Londra, 26 giu. – (Adnkronos) – I giocatori di Austria e Italia, prima del fischio d’inizio del match valido per gli ottavi di finale dell’Europeo a Wembley, non si sono inginocchiati in sostegno a Black Lives Matter, il movimento attivista nato negli Stati Uniti e impegnato nella lotta contro il razzismo. Alla Uefa non sono arrivate richieste in tal senso né dalla Figc né dalla Federcalcio austriaca.