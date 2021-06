Covid: 838 casi, 40 morti

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Sono 838 i nuovi contagi da Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore. In calo il numero dei morti, con 40 decessi. Stabile il tasso di positività allo 0,4%, con 224.493 tamponi effettuati da ieri. Prosegue il calo del numero dei ricoverati con sintomi, 1.771 rispetto ai 1.899 di ieri (-128).

Scendono a 298 le persone in terapia intensiva rispetto alle 306 registrate ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 3.301, 4.072.099 da inizio pandemia. Con la Val d’Aosta, si registra una regione a zero contagi da ieri.