Milano, 25 giu. (Adnkronos) – Il Governo “deve realizzare, con il nostro decisivo apporto, grandi riforme, come quella del fisco, della burocrazia e della giustizia. Sono queste, non già i provvedimenti divisivi come la legge Zan, le riforme senza le quali il Paese non riuscirebbe a ripartire”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, nel corso di una manifestazione di Forza Italia per l’apertura della campagna elettorale a Milano.