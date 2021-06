M5S: panico nei gruppi ‘è game over?’, rischio esodo in Parlamento**

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – “Ma quindi è davvero finita, si ritira?”, “è game over?”, “e ora che succede?”. Nelle chat pentastellate è l’ora del panico. Il possibile passo indietro di Giuseppe Conte – ipotesi divenuta sempre più concreta dopo lo ‘show’ di Beppe Grillo alla Camera – rischia di creare un vero e proprio terremoto all’interno del Movimento 5 Stelle. Un M5S diviso, spaccato in due: da una parte i parlamentari rimasti fedeli al garante, dall’altra i ‘contiani’ pronti a seguire l’ex presidente del Consiglio qualora quest’ultimo dovesse dar vita a un suo nuovo partito.

Già nei giorni scorsi, quando sulla stampa erano rimbalzate le indiscrezioni su una nuova forza politica di Conte, molti eletti si erano detti pronti a lasciare il Movimento 5 Stelle per imbarcarsi in una nuova avventura ‘contiana’. Tanto più che in una nuova creatura politica verrebbe meno il problema, non di poco conto, del vincolo dei due mandati. Intanto tra il garante e l’ex premier è sceso il gelo. La telefonata tra i due, nella serata di ieri, non è stata risolutiva, come in molti speravano. E oggi Grillo ha lasciato la Capitale senza che ci fosse un incontro con Conte.