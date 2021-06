Lavoro: Art. 1 domani in piazza con sindacati, ‘governo prolunghi blocco licenziamenti’ (2)

(Adnkronos) – “Il gruppo di LeU, su iniziativa di Articolo Uno, ha proposto un emendamento per prolungare il blocco dei licenziamenti al 31 ottobre e rispondere così -continua Latino- con maggiore giustizia sociale alle conseguenze della pandemia. Nel frattempo il Parlamento ha il dovere di approvare la riforma degli ammortizzatori sociali per garantire a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto, una copertura efficace per superare i momenti di crisi”.

“E’ giunto poi il momento di intervenire su uno degli storici ritardi del nostro Paese rispetto ad altre nazioni europee: quello sulle politiche attive del lavoro. In Italia il modo più rapido per trovare lavoro è ancora quello informale della conoscenza o della raccomandazione. Questa modalità è il primo passo verso la trasformazione di un diritto in un favore, un modo per svilire il valore della persona e del lavoro”.

“Infine l’assenza di strumenti che consentano una formazione e riqualificazione professionale continua e di massa è uno scandalo a cui porre rimedio con urgenza. Articolo Uno sarà presente a Torino, Firenze e Bari perché condivide gli obiettivi delle manifestazioni e ritiene che il governo guidato da Mario Draghi abbia il dovere di dare una risposta positiva alla richiesta di coesione sociale che è condivisa dalla grande maggioranza dei cittadini”.