Covid, Locatelli "Zone rosse per variante Delta? Riflessione da fare

ROMA (ITALPRESS) – "L'Italia in questo momento è tutta bianca ma se necessario creeremo zone rosse per impedire la diffusione dei cluster di variante Delta". Così il Coordinatore del Cts e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, durante l'evento "Live in Firenze" su Sky Tg24. "Di fatto – aggiunge – siamo in linea con la media europea nel sequenziamento a cui poi seguono attività di intervento e decisioni per il contenimento in caso di particolari cluster. Tutto il paese è bianco ma guai ad abbassare la guardia".

(ITALPRESS).

mat/mgg/red

25-Giu-21 18:08