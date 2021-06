Centrodestra: Berlusconi, ‘nel 2023 un solo partito, lucida follia e straordinaria occasione’ (2)

(Adnkronos) – “Dal 1994 il mio sogno, il nostro sogno -ha ricordato Berlusconi- non era solo quello di fermare i comunisti, era allora ed è oggi quello di cambiare la democrazia italiana e rendere il nostro sistema politico simile a quello delle grandi democrazie, soprattutto la democrazia americana ed inglese. Un sistema fondato su due partiti, uno della destra democratica e del centro liberale, l’altro della sinistra socialista e statalista. Le democrazie più mature funzionano tutte così”.

“Questa trasformazione è già nel cuore dei nostri elettori, ma non è ancora nell’organizzazione del sistema politico italiano. Oggi abbiamo un’opportunità straordinaria per realizzarla, perchè dopo la pandemia nulla sarà come prima e anche la rappresentanza politica -ha concluso Berlusconi- si dovrà aggiornare”.