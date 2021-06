Calcio: Caputo, ‘Locatelli merita una squadra importante’

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – “Manuel ha dimostrato di poter giocare benissimo in questa squadra, anzi la sta proprio trascinando a traguardi importanti. Penso sia arrivato per lui il momento di lasciare il Sassuolo, merita qualcosa di importante”. Queste le parole dell’attaccante del Sassuolo, Francesci Caputo, intervistato da Sky Spport 24, in merito alle recenti ottime prestazioni di Manuel Locatelli a Euro 2020. Locatelli che assieme a Domenico Berardi sono stati grandi protagonisti nella sfida contro la Svizzera, in merito al tandem composto dai due, Caputo ha detto: “quella è veramente una parte del Sassuolo. Vederli gioire e trascinare la Nazionale è veramente un motivo di orgoglio, non posso che tifare per loro”.