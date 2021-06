Premi: Mario Venuti e i Sansoni alla sesta edizione di ‘Lampedus’Amore’ (3)

(Adnkronos) – Il 10 luglio si inizierà in aeroporto (ore 10) con il consueto convegno, moderato dalla Terranova (AdnKronos), quest’anno dal titolo “Giornalismo e integrazione: lo sport simbolo di inclusione sociale”, per raccontare lo sport, a pochi giorni dalle Olimpiadi di Tokyo, come veicolo di un messaggio universale che supera le barriere, annulla le diversità e diffonde i valori del confronto anche nelle aree territoriali più disagiate. Da Lampedusa, luogo dell’accoglienza, l’analisi di un Paese che abbatte i tabù e prova a cambiare anche negli stadi e nei palazzetti. Previsto anche l’intervento di Valentina Vezzali, ex campionessa di scherma e attuale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport.

Gran finale alle 21.30 (piazza Castello) con la cerimonia di consegna dei Premi giornalistici internazionali Cristiana Matano, presentata da Laura Cannavò (Mediaset) e Salvo La Rosa (Rtp-Tgs). Quattro le sezioni: Stampa estera; Stampa nazionale – cartaceo, testate online e agenzie di stampa; Stampa nazionale – tv, radio, web audio e video; Giornalista emergente (under 30). Un riconoscimento speciale verrà assegnato a Medici Senza Frontiere per i 50 anni a sostegno delle grandi emergenze e per la sua costante opera umanitaria. Premi anche per gli studenti delle Pelagie che hanno preso parte al corso di formazione sul giornalismo e alle eccellenze lampedusane con la partecipazione dell’Asd Albatros Taekwondo Lampedusa. Ospiti “I Sansoni”, Laura Mollica con Giuseppe Greco.