Mario Venuti e i Sansoni alla sesta edizione del ‘Premio Cristiana Matano’

Palermo, 24 giu. (Adnkronos) – E’ stata presentata oggi, a Villa Niscemi, la sesta edizione di “Lampedus’amore”, il premio giornalistico internazionale intitolato alla giornalista Cristiana Matano, prematuramente scomparsa nel 2015, in programma a Lampedusa dall’8 al 10 luglio, come sempre in piazza Castello. Sono intervenuti, con il presidente dell’Associazione “Occhiblu” Filippo Mulè e la giornalista Adnkronos Elvira Terranova, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia Salvatore Li Castri, il segretario di Assostampa Sicilia Roberto Ginex, il responsabile Relazioni con il Territorio Sicilia di Unicredit Roberto Cassata, la sociologa Giorgia Butera, il regista Ugo Bentivegna, l’attrice-cantante Laura Mollica.

Un’edizione densa di ospiti e appuntamenti: apertura con Mario Venuti, chiusura con I Sansoni, in mezzo l’appuntamento con il teatro e lo spettacolo di Ugo Bentivegna “Refugees… il respiro dei migranti”, il convegno su “Giornalismo e integrazione: lo sport simbolo di inclusione sociale”, il coinvolgimento dei giovani delle Pelagie, fino alla la cerimonia di premiazione degli elaborati selezionati. “Lampedus’amore” è una riflessione di prospettiva”, ha detto Orlando. “Però più che di diritti umani, mi piace parlare di rapporto tra diritti e umanità. Dietro gli spettacoli teatrali, dietro i libri, ci sono persone con le loro storie e la forza dell’arte sta proprio nel trasformare un numero in una persona. Noi non siamo impegnati nell’accoglienza ma nella sicurezza che presuppone la visibilità. Faccio un appello all’Europa: discutete, dividetevi ma salvate la gente dal mare”.