Roma, 24 giu. – (Adnkronos) – “Non conosco la situazione, come Nazionale ungherese abbiamo sempre dato il massimo rispetto a tutti sia in campo sia fuori. Non abbiamo subìto alcuna pressione da parte dei vertici istituzionali”. Lo dice il ct dell’Ungheria Marco Rossi ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Sono in Ungheria dal 2012 e, pur essendo straniero, non ho mai avvertito alcuna intolleranza nei miei confronti”, aggiunge Rossi.