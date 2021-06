Europei: Di Lorenzo, ‘siamo l’Italia e vogliamo vincere, non c’è ansia solo concentrazione’

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Adesso inizia il bello, iniziano le gare da dentro o fuori. C’è la giusta tensione, siamo concentrati per affrontare questa partita, ci stiamo preparando bene”. Lo ha detto il terzino del Napoli e della Nazionale, Giovanni Di Lorenzo, in conferenza stampa a Coverciano, in merito all’Austria, prossimo avversario degli azzurri negli ottavi di finale di Euro 2020. “Alaba è il giocatore per loro più importante. Sono fisici, giocano sopra ritmo, ma ci stiamo preparando bene. Mancano ancora due giorni e arriveremo preparati – prosegue Di Lorenzo -. Siamo l’Italia, scendiamo in campo per portare a casa la vittoria. Non c’è ansia, c’è solo concentrazione e voglia di giocare questa gara da dentro o fuori”.