Europei: Di Lorenzo, ‘non ci sono gare facili, diamo il massimo per imporre il nostro gioco’

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Questo Europeo ha dimostrato che non ci sono gare facili. In campo internazionale ogni gara va sudata, va giocata. Veniamo da trenta partite senza sconfitte, non aver incontrato big non mi trova d’accordo. Noi diamo sempre il massimo, cercando di imporre il gioco. Il resto sono solo chiacchiere che si fanno”. Queste la parole del terzino del Napoli e della Nazionale, Giovanni Di Lorenzo, in conferenza stampa a Coverciano, in merito a quanto fatto dagli Azzurri ad Euro 2020 e non solo. “Stiamo facendo un percorso bello e importante, ma dobbiamo dimostrare ancora”, conclude Di Lorenzo.