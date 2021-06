Ciclismo: Giro d’Italia, consegnati i 12 Oscar della competizione

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – Oltre “1.200.000 voti hanno decretato i vincitori della prima edizione dei Giro d’Italia Awards. La community del Giro d’Italia ha votato sul canale ufficiale Instagram le 12 categorie con 4 candidati ciascuna. Da una prima votazione sono usciti i due finalisti per ogni categoria e, successivamente, una seconda votazione ha eletto i 12 vincitori finali”. Lo fa sapere Rcs Sport con una nota.

Ecco le 12 categorie premiate e i rispettivi vincitori: Migliore Corridore Protagonista – Egan Bernal; Miglior Gregario – Daniel Martinez; Migliore Squadra – Ineos Grenadiers; Miglior Fuga – Daniel Martin; Miglior Arrivo in salita – Monte Zoncolan; Miglior Volata – Foligno (Peter Sgan); Miglior Rivelazione 2021 – Lorenzo Fortunato; Miglior Attacco – Egan Bernal (Tappa 16); Miglior spirito di squadra – Daniel Martinez che incita Egan Bernal sulla salita di Sega di Ala; Premio Amore Infinito – Egan Bernal che si toglie la mantellina per vincere in Maglia Rosa a Cortina; Miglior “Città di Tappa” City dressing – Notaresco e il cielo di ombrelli Rosa.