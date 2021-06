Calcio: Arnautovic, ‘esperienza all’Inter sensazionale, ancora in contatto con Mourinho’

Roma, 24 giu. – (Adnkronos) – “L’Italia è ancora molto nel mio cuore. È stato un buon periodo per me. Purtroppo ho giocato poco perché mi sono anche infortunato, ma l’esperienza dell’Italia, a Milano con l’Inter è stata sensazionale, non farei niente di diverso. Abbiamo vinto tutto con la squadra, purtroppo non c’ero, ma ho guardato bene tutto da fuori”. L’attaccante dell’Austria Marko Arnautovic ricorda la sua esperienza in nerazzurro a due giorni dal match con l’Italia valido per gli ottavi di finale dell’Europeo.

Arnautovic replica poi alle parole del suo ex allenatore José Mourinho secondo cui Arnautovic appena arrivato all’Inter gli disse di essere più forte di Ibrahimovic e Crespo: “Conosco José molto, molto bene, siamo ancora in contatto, ma non l’ho mai detto. Ma va bene, se lui dice che l’ho detto, lo lascerò fare. Io non sono meglio di Zlatan, Adriano o Crespo, ho qualità completamente diverse”.