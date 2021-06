Beach Soccer: Del Duca (ct), ‘con la Spagna vogliamo un’altra vittoria’

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Quella di domani contro la Spagna non sarà una partita facile, è una squadra tosta che unisce alle qualità fisiche un alto tasso tecnico”. Sono le parole del Ct della Nazionale di beach soccer, Emiliani Del Duca, alla vigilia della partita contro al Spagna valida per le qualificazioni al Mondiale, che si svolgerà a Mosca dal 19 al 29 agosto. “Ricordo l’ultimo incontro a Dubai, nel 2019 durante la Coppa Intercontinentale: fu una vera battaglia, da noi vinta 8-7 dopo diversi capovolgimenti di fronte. Pensando a come siamo partiti – aggiunge Del Duca – sono molto soddisfatto della crescita che abbiamo avuto. Sino ad ora, solo vittorie e con gli spagnoli vogliamo allungare la striscia”.

Una sfida dentro fuori per l’Italia che viene da una striscia di sei vittorie consecutive, se si contano anche le tre ottenute la scorso fine settimana nel torneo di qualificazione agli europei. Un percorso netto, per la squadra Azzurra vice campione del Mondo (Paraguay nel 2019), che ha tutte le intenzioni di fare un passo in più nella prossima edizione.