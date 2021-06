Agrigento: Miccichè, ‘mai stato a finale Champions a Cardiff o ricevuto i biglietti gratis’** (2)

(Adnkronos) – E il Presidente dell’Ars aggiunge: “La cosa fondamentale, comunque, è che io nel 2017 non ero deputato da ben 3 anni e potevo accettare in ogni caso quello che volevo. Io ero un libero cittadino, candidato alle Regionali – spiega – Quindi quello che ho fatto a giugno non devo comunicarlo a nessuno, detto ciò ribadisco che non sono mai stato a quella finale di Coppa dei Campioni”. E conclude: “Sta di fatto che non sono mai stato a Cardiff in tutta la mia vita”.

Miccichè è indagato insieme con altre 83 persone nell’ambito dell’inchiesta su Girgenti Acque, che all’alba di ieri ha portato all’arresto di 8 persone, tra cui l’ex patron della società Marco Campione. A Miccichè, che nel 2017 era candidato alle Regionali in Sicilia, e al deputato Francesco Scoma, oggi Italia Viva, che nel 2017 era mandatario elettorale di Forza Italia, viene contestata l’ipotesi di reato di violazione della legge sui finanziamenti elettorali da parte di enti pubblici e società. In particolare, a Miccichè e a Scoma, sono contestati “contributi elettorali per complessi euro 25 mila” in violazione della legge 195/1974, “senza che i contributi fossero stati regolarmente inscritti nel bilancio della Hydrotecne Srl”.