Recovery: Draghi, ‘sforzo impensabile fino a pochi mesi fa con atteggiamenti di alcuni Paesi Ue’

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – Come in Italia, anche “tra i Paesi che fanno parte del Consiglio europeo” c’è stata una “trasformazione, che mi rende, non dico ottimista, ma fiducioso, sulle future discussioni”. Ad esempio, sul Next generation Eu, “uno sforzo del genere sarebbe stato impensabile un anno e due, tre mesi fa. C’è stata certamente una forte determinazione della Commissione, ma questo Piano non sarebbe mai passato con le posizioni, gli atteggiamenti di politica estera, di politica europea di molti Paesi europei”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.