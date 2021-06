Libri: HarperCollins editore ufficiale degli archivi di Martin Luther King** (3)

(Adnkronos) – “Il King Estate è felice che i diritti di pubblicazione degli archivi letterari del dottor King tornino nelle mani del loro editore originario. Il suo profetico messaggio di pace, speranza, amore e uguaglianza continua a influire sul mondo di oggi. Un messaggio ora più necessario che mai. Non vediamo l’ora di utilizzare il marchio globale HarperCollins per continuare a perpetuare l’indimenticabile lascito del Dottor King attraverso questo innovativo progetto letterario”, ha detto Eric Tidwell.

“La Writers house è orgogliosa di aver riunito il King Estate con l’editore originale del Dottor King. Il team di HarperCollins ha avuto un’intuizione creativa e originale per avvicinare il lavoro del Dottor King a tutte quelle persone in cerca di strumenti per capire meglio la nostra storia e quale strada dobbiamo intraprendere”, ha affermato Berkower.