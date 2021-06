Europei: Uefa, ‘rispetto per l’arcobaleno, segno del nostro impegno per una società inclusiva’

Nyon, 23 giu. – (Adnkronos) – “La Uefa oggi è orgogliosa di indossare i colori dell’arcobaleno. L’arcobaleno è un simbolo che promuove tutto ciò in cui crediamo – una società più giusta ed egualitaria, tollerante verso tutti, indipendentemente dalla loro provenienza, credo o genere”. Così la Uefa in una nota dopo le polemiche seguite al rifiuto di illuminare stasera lo stadio di Monaco di Baviera con i colori dell’arcobaleno in occasione del match degli Europei tra i tedeschi e l’Ungheria.

“Alcune persone hanno interpretato come una scelta ‘politica’ la decisione della Uefa di rifiutare la richiesta della città di Monaco di Baviera di illuminare lo stadio di Monaco con i colori dell’arcobaleno per una partita di Euro 2020 -aggiunge il comunicato della Federcalcio europea-. Al contrario, è stata la richiesta a essere politica poiché legata alla presenza della nazionale ungherese nello stadio per la partita di questa sera con la Germania. Per la Uefa, l’arcobaleno non è un simbolo politico, ma un segno del nostro fermo impegno per una società migliore e inclusiva”.