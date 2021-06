Draghi: ‘autunno banco di prova per tutti, fiducia di oggi non è gratis, bisogna meritarsela’

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “L’autunno sarà il banco di prova per il Governo, per tutti noi, la fiducia sta crescendo, occorre continuare a far sì che cresca: fare delle politiche economiche adeguate e tenesi prontissimi ad affrontare eventuali emergenze sanitarie, il contrasto ad eventuali varianti deve essere rapido ed efficiente. Questa fiducia non è gratis, occorre meritarsela e continuare a meritarsela”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.