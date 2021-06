Covid: Bertolaso, ‘Astrazeneca non ci serve più in Lombardia, solo 300mila dosi’

Milano, 23 giu. (Adnkronos) – In Lombardia “servono 300mila dosi ancora di Astrazeneca per ultimare le seconde dosi agli over 60” ma in generale questo vaccino “non ci serve più”. Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, in conferenza stampa, spiegando che qui “si sta vincendo la sfida” anche perché si è cercato di vaccinare subito i più fragili. “Abbiamo tenuto duro anche se eravamo sommersi dalle critiche perché volevamo vaccinare solo gli 80enni. Io rispondevo che facevano così perché noi siamo seri, vogliamo vaccinare quelli più a rischio”