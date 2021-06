Un nuovo contenzioso, ma che questa volta non arriva dagli arretrati di ditte o fornitori, come ci ha abituato la lunga lista di creditori del dissesto, bensì da un dipendente comunale.133mila euro. E’ l’importo richiesto dal responsabile del settore tecnico di Apice per i ruoli specifici coperti per nove anni, che coincidono di fatto con i due mandati dall’amministrazione Albanese.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia