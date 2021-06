Recovery: D’Incà, ‘giornata storica, via libera a lavoro governo Conte e Draghi’

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Questa è una giornata storica per il nostro Paese. Con il via libera dell’Europa al nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza viene riconosciuto un principio fondamentale portato avanti dal MoVimento 5 Stelle prima nel Governo Conte e oggi nel Governo Draghi”. Così il ministro Federico D’Incà su Fb.

“Questo principio coniuga in maniera indissolubile sviluppo e transizione ecologica, sostenibilità e rilancio economico. Abbiamo cambiato l’Europa con tenacia, abbiamo imposto un’idea di Paese diversa, abbiamo stimolato anche le altre forze politiche a condividere questa svolta radicale. Ora abbiamo la responsabilità di trasformare questi progetti in realtà, di metterli a terra perché da questo dipenderà il futuro delle generazioni che verranno”.

“Stiamo uscendo da un momento drammatico che ha imposto a tutti coraggio e senso di responsabilità doppi. Ora serviranno fiducia nel futuro e caparbietà perché l’Italia merita di ripartire, ma soprattutto di veder realizzato il sogno di un Paese moderno, ecologico e inclusivo”.