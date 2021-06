Milano: tre negozi Galleria Vittorio Emanuele assegnati a Pinko e Bric’s

Milano, 22 giu. (Adnkronos) – Sono stati aggiudicati in via provvisoria da Pinko e Bric’s i tre negozi della Galleria Vittorio Emanuele di Milano rimasti temporaneamente vuoti. Si tratta dell’ex gioielleria Ruggeri in piazza Duomo 21 (lotto 1), dell’ex cravattificio Zadi (lotto 2) e dell’ex vetrina Mejana (lotto 3). Ad assicurarsi i nuovi contratti d’affitto per il lotto 1 è Pinko, che ha offerto 181mila euro di canone annuo su una base d’asta di 136.291,07; Bric’s ha offerto per il lotto 2501mila euro su una base d’asta di 292.880.81 euro. E infine ancora Pinko, che si è aggiudicato anche il lotto 3 con un’offerta di 361mila euro su una base d’asta di 144.990,50 euro. Ora dovrà decidere quale dei due lotti scegliere.

Continua, quindi, il percorso di valorizzazione della Galleria. “Ancora una buona notizia che arriva dalla Galleria. L’interesse rinnovato per i negozi del Salotto – afferma l’assessore al Demanio Roberto Tasca – è dimostrato dalla partecipazione di molti operatori del commercio ai nuovi bandi che stanno rilanciando uno dei luoghi simbolici e attrattivi della città. È sintomo di un’evidente fiducia sul fatto che Milano tornerà presto ad essere un polo di attrazione”.