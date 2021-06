Innovazione: Musk a settembre in Italia, dialogo con Elkann

Milano, 22 giu. (Adnkronos) – Elon Musk, il fondatore di Tesla, SpaceX e Neuralink, sarà in Italia in occasione della Italian Tech Week, che si terrà il 23 e il 24 di settembre a Torino. Musk, lo special guest di questa edizione, si confronterà con John Elkann, presidente e ceo di Exor e presidente di Stellantis, sul tema della tecnologia e del suo impatto sul futuro, dalle auto alle navi spaziali.

La seconda edizione della conferenza italiana sulla tecnologia riunirà startupper di successo, fondi di Venture Capital e professionisti della scena tech internazionale alle Officine Grandi Riparazioni. Il primo giorno saliranno sul palco speaker provenienti da tutto il mondo per parlare della scena tech internazionale, con un focus sull’ecosistema italiano. Il secondo giorno, dopo una panoramica sulle principali tendenze di corporate innovation, si terranno eventi dedicati a trend tecnologici emergenti e sessioni di approfondimento sul futuro di specifici settori.

A causa delle restrizioni dovute al Covid-19, “sarà possibile partecipare alla conferenza solo su invito e sarà riservata principalmente ad un audience di professionisti del settore. Saranno invitate 500 persone tra startuppers, investitori, C-level, istituzioni e media”, spiega Gedi. L’Italian Tech Week riserverà anche alcuni inviti ai follower dei suoi canali social. Le istruzioni saranno comunicate nei prossimi mesi su LinkedIn e Instagram. Tutti potranno seguire la conferenza in live streaming su due grandi piattaforme nazionali: La Repubblica.it e La Stampa.it. L’evento è supportato da Fondazione Crt, Fondazione Compagnia di San Paolo ed è sponsorizzato da Reply, Lenovo, Eni and GoBeyond con il patrocinio di Camera di Commercio di Torino, Comune di Torino e Regione Piemonte.