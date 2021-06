Giustizia: Greco, ‘in 45 anni mai viste riforme che la accelerassero’ (2)

(Adnkronos) – Secondo Greco, “oggi le Corti di Appello sono un fattore, in alcuni luoghi, di blocco del lavoro giudiziario e su questo si deve riflettere. Sono state potenziate ma abbiamo differenze tra distretti, e non è un discorso Nord Sud”, ma ci sono problemi ovunque, ha fatto notare Greco.

“Io non penso che si riuscirà mai a intervenire su questo, ma riflettere bene sulle novità piattaforme digitali è fondamentale: quando un avvocato da casa può presentare una querela, inserire un’istanza, imprimiamo velocità al processo penale, quindi si deve ragionare su questo, non su altre cose inutili”.

E ancora: “In Italia, abbiamo una struttura 800esca che è incompatibile con i tempi moderni”, è il parere del magistrato, convinto invece della “Procura Europea, che sarà il paradigma dei processi di riforma”.