G7: Letta, ‘stava morendo, quest’anno è risorto grazie agli Usa’

Roma, 22 giu (Adnkronos) – “Sul G7 sono stati dati giudizi superficiali, si è detto che le conclusioni non sono state così importanti. Ma il G7 stava morendo, negli ultimi anni è stato un esercizio poco più che cerimoniale”. Lo ha detto Enrico Letta nel corso del suo intervento all’incontro on line del Pd sulle nuove sfide della sicurezza.

“Quello di quest’anno è stato un G7 che invece è risorto completamente su impulso degli Stati Uniti e ha svolto il suo compito principale, mettere insieme il mondo occidentale per concordare posizioni rispetto alla Cina, che rimane la questione, il ruolo più importante del G7, anche per i temi di cui stiamo parlando”, ha spiegato il segretario del Pd.