Europei: Signori, ‘il tridente della Nazionale ricorda quello del Foggia di Zeman’

Roma, 22 giu. – (Adnkronos) – “Il tridente della Nazionale mi ricorda quello del Foggia di Zeman: Rambaudi-Baiano-Signori. Non è un caso che 5 su 6 sono allenati dal tecnico boemo visto che Insigne ed Immobile sono passati da lui. Per non dimenticare Verratti”. Così l’ex attaccante di Lazio, Foggia e Nazionale, Beppe Signori, nel corso di un’intervista a radio Kiss Kiss Napoli. “Quando ero giovane assomigliavo più a Berardi, anche se con Zeman giocavo a sinistra con il mio piede sinistro -prosegue Signori-. Mi fa piacere che ora torni ad allenare, lui è stato il mio maestro mi ha cambiato la carriera. Ero un 10 che non faceva gol, mi ha trasformato. Mi ha portato a vincere per tre anni la classifica cannonieri. Il rammarico della mia carriera è stato quello di non aver giocato la finale di Usa ’94. Mi rifiutai di giocare in una posizione che non era quella di attaccante. Mi adattai ad esterno, con la Norvegia giocai benissimo”.